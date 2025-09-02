به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سجاد چهرگانی گفت: در راستای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به برق سنتی، تسهیلات ویژه‌ای برای تجهیز چاه‌های کشاورزی به انرژی برق خورشیدی در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.

وی افزود: کشاورزانی که متقاضی استفاده از این طرح هستند، تنها یک‌ششم سرمایه مورد نیاز را پرداخت می‌کنند و باقیمانده هزینه‌ها تا سقف پنج میلیارد تومان از طریق تسهیلات بانکی با شرایط آسان تأمین خواهد شد.

به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی، نیاز بخش کشاورزی استان به برق حدود ۴۰ مگاوات برآورد شده است و اجرای این طرح می‌تواند نقش مهمی در رفع ناترازی برق، صرفه‌جویی در مصرف سوخت و افزایش پایداری تولید کشاورزی ایفا کند.

وی با تأکید بر مزایای اقتصادی و زیست‌محیطی این طرح گفت: برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی با انرژی خورشیدی ضمن کاهش هزینه‌های تولید، به ارتقای کیفیت محصولات و بهبود بهره‌وری کمک خواهد کرد.

کشاورزان علاقه‌مند می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت درخواست به مدیریت امور سرمایه‌گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان قم مراجعه کنند.