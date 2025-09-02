پخش زنده
معاون پارلمانی وزیر ورزش و جوانان گفت: اولویت وزارتخانه، تکمیل ۴ هزار و ۲۰۰ طرح نیمهتمام است و امسال حدود ۳۰۰ طرح در سراسر کشور به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدغنی نظری در آیین افتتاح استخر سوسنگرد با اشاره به رویکرد جدید وزارتخانه اظهار کرد: اولویت وزارتخانه، اتمام ۴ هزار و ۲۰۰ طرح نیمهتمام است و امسال حدود ۳۰۰ طرح در سراسر کشور به بهرهبرداری رسید.
وی با عذرخواهی از مردم به دلیل تاخیر در تکمیل طرح افزود: این طرح از سال ۸۹ آغاز شده و امروز با اعتباری بیش از ۶۵۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسیده است.
نظری از پیگیری برای تکمیل ۲ طرح دیگر در منطقه خبر داد و بیان داشت: استخر هویزه با اعتبار ۱۷۵ میلیارد ریال آغاز شده و همچنین پیست تارتان و رفع نواقص ورزشی در ۲ شهرستان هویزه و سوسنگرد در دستور کار قرار دارد.
معاون پارلمانی وزیر ورزش و جوانان بر لزوم استفاده بهینه از امکانات پس از افتتاح طرح تاکید کرد و ادامه داد: هدف فقط افتتاح نیست، بلکه تضمین بهرهبرداری پایدار و مطلوب از این فضاها برای جوانان است.
نظری اضافه کرد: این شهرستان مرکز مقاومت و استقامت ایران اسلامی است که در تاریخ معاصر نقش ویژهای داشته است.
وی با بیان خاطرات وزیر ورزش از حضور در طول دفاع مقدس در این شهرستان، پیام سلام ویژه وزیر را به مردم سوسنگرد ابلاغ کرد و افزود: وزیر ورزش دغدغه و علاقه خاصی به این منطقه دارد.
نظری با تشکر ویژه از دکتر موالیزاده، استاندار خوزستان گفت: وی از معدود استاندارانی است که به صورت ویژه برای حوزه ورزش وقت میگذارد و پیگیر مطالبات این حوزه است.