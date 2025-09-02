تعاونی‌ها، زمینه‌ساز توسعه و موتور محرک اشتغال‌زایی

تعاونی‌ها، زمینه‌ساز توسعه و موتور محرک اشتغال‌زایی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ متن پیام استاندار مرکزی به مناسبت فرارسیدن هفته تعاون بدین شرح است:

باسمه‌تعالی

هفته تعاون، فرصتی مغتنم برای پاسداشت جایگاه والای تعاون‌گران و تبیین نقش ارزنده تعاونی‌ها در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی کشور است.

تعاون، به‌عنوان یکی از اصول بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمادی از همیاری و مشارکت مردمی است که می‌تواند در تحقق توسعه‌ای متوازن و همه‌جانبه، نقشی کلیدی ایفا کند.

تعاونی‌ها با ساختاری مردم‌محور ظرفیت آن را دارند که ضمن توانمندسازی اقشار مختلف جامعه، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار و کاهش نابرابری‌های اجتماعی شوند.

این نهادها، به‌ویژه در استان مرکزی که دارای ظرفیت‌های متنوع صنعتی، کشاورزی و خدماتی است، می‌توانند به‌عنوان موتور محرک اشتغال‌زایی و تولید ملی ایفای نقش کنند و الگویی موفق از مشارکت سازنده مردم در اقتصاد ارائه دهند.

توسعه متوازن و همه‌جانبه، نیازمند حضور فعال تمامی ارکان جامعه در فرآیند رشد و تعالی است و بدون شک، تعاونی‌ها با بهره‌گیری از سرمایه‌های خرد مردمی و استفاده بهینه از منابع بومی، می‌توانند به تقویت اقتصاد مقاومتی، ارتقای عدالت اجتماعی و پویایی بازار کار کمک شایانی کنند.

اینجانب ضمن تبریک هفته تعاون به همه تعاون‌گران پرتلاش و شریف استان مرکزی، از تلاش‌های ارزشمند آنان قدردانی نموده و امیدوارم با همدلی و برنامه‌ریزی هدفمند شاهد شکوفایی هرچه بیشتر بخش تعاون باشیم.