طرحهای سرمایهگذاری و زیرساختی منطقه آزاد انزلی امروز با سرمایه گذاری ۷۵۰ میلیارد تومانی داخلی و ۳ و نیم میلیون دلاری خارجی با حضور استاندار گیلان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ امروز در مراسمی با حضور استاندار گیلان و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، واحدهای تولیدی و زیرساختی با سرمایه گذاری ۷۵۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی داخلی و ۳ و نیم میلیون دلاری خارجی، با اشتغالزایی مستقیم ۳۲۰ نفر، در منطقه آزاد انزلی افتتاح شد.
این طرحها شامل دو واحد تولید ابزار آلات صنعتی و برقی، تولید کالای خواب به همراه نمایشگاه دائمی عرضه محصولات گیلان بود.
امروز همچنین طرحهای توسعهای دو واحد تولیدی - صنعتی با سرمایه گذاری خارجی و ایرانی و طرح توسعه ساخت سیلندر چاپ به همت سرمایه گذار چینی و بهرهبرداری از طرح توسعه واحد تولیدی نوشت افزار، با حضور استاندار گیلان به بهره برداری رسید.
سازمان منطقه آزاد انزلی اعلام کرد: در مسیر تکمیل زیرساختهای مورد نیاز در مجتمع بندری کاسپین، دو باب انبار سرپوشیده به مساحت ۲۵ هزار متر مربع با صرف هزینه ۱۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی در پسکرانه مجتمع بندری کاسپین افتتاح شد.
در حاشیه این مراسم، آغاز ساخت واحد تولید قوطیهای آلومینیومی با سرمایه گذاری ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی بخش خصوصی آغاز شد، مجموعهای که در زمان شروع به کار، برای ۲۰۰ نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی میکند.
امروز همچنین طرحهای عمران روستایی، محرومیت زدایی در روستاهای منطقه شامل بهسازی و آسفالت معابر، پارک کودک و بازسازی منازل محرومان با ۲۰ میلیارد تومان هزینه از منابع داخلی این سازمان افتتاح شد.