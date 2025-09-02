

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ملی‌پوشان والیبال کشورمان صبح امروز تمرینی سبک و مرور تاکتیکی را در سالن تیم‌های ملی قطر پشت سر خواهند گذاشت و از ساعت ۱۸ به وقت دوحه (۱۸:۳۰ به وقت تهران) در سومین بازی دوستانه خود به مصاف میزبان می‌روند.

ایران پیش از این یک دیدار تدارکاتی با تیم ملی مصر برگزار کرده بود که با برتری ۳ بر یک شاگردان پیاتزا به پایان رسید. همچنین در نخستین تقابل با قطر نیز تیم کشورمان محک جدی خورد تا روند آماده‌سازی برای رقابت‌های بزرگ پیش رو ادامه پیدا کند.

برنامه آماده‌سازی ملی‌پوشان با جدیت دنبال می‌شود و بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، تیم ملی ایران صبح جمعه دوحه را ترک خواهد کرد تا راهی مانیل فیلیپین شود؛ جایی که آخرین مرحله اردوی آماده‌سازی برگزار خواهد شد و سپس ملی‌پوشان کشورمان آماده حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان می‌شوند.