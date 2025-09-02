به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره منابع طبیعی بشرویه، گفت: از برداشت این گیاه مرتعی کمیاب به همت پاسگاه نیروی انتظامی نیگنان و کارکنان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی، جلوگیری شد.

یزدان پناه، افزود: از ۲۳ مرداد ۱۴۰۴، به دلیل خشکسالی، شاهد ورود گروه‌هایی از اهالی روستا‌های همجوار به این مناطق بودیم که به همین دلیل، گشت‌های منظم خودرویی و موتوری با همکاری نیروی انتظامی و مرتعداران در حال انجام است.

به گفته وی تاکنون ۵۹ کیلوگرم ترنجبین غیرمجاز توقیف و به مراجع قضایی ارسال شد.