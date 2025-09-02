طرح های هفته دولت در سرخه ، میامی و امیریه دامغان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مناسبت هفته دولت استاندار سمنان با حضور در شهرستان سرخه همزمان از طرح‌های و پروژه‌های عمرانی و اقتصادی را افتتاح کرد . فرماندار سرخه گفت : افتتاح و کلنگ‌زنی ۶۵ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۷ میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان در این هفته انجام شد.

در میامی طرح مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی ، توزیع اقلام ضروری بین آنها و پروژه‌های آبیاری تحت فشار در بخش مرکزی شهرستان افتتاح شد

فئوادیان شهردار امیریه گفت ۲۰ طرح عمرانی وخدماتی با اعتبار ۴۳۰ میلیارد ریال در شهر امیریه در دست اجراست که ۷ طرح آن در در هفته دولت به بهره‌برداری رسید.

وی گفت این طرح‌ها شامل احداث بلوار سردار سلیمانی اجرای فاز اول جداسازی آب شرب از آب فضای سبز، احداث عسلخانه، احداث ۳میدان وآسفالت معابر وشهرک جدید از مهمترین طرحهاست