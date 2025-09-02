به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، هفتمین هفته از رقابت‌های سوارکاری استان قم با معرفی نفرات برتر رده‌های E و D باشگاه مهراسب به پایان رسید.

در رده E این رقابت‌ها محمدامین حسنی از باشگاه چابک عنوان قهرمانی را به دست آورد، محمدامین ابراهیمی دیگر عضو باشگاه چابک دوم شد و امیرعلی اسماعیلی از باشگاه مهراسب به عنوان سومی رسید.

در مسابقات رده D هم محمدحسام کوچکی از باشگاه ماهان قهرمان شد، مجید مجیدی و مسعود مرادلو از باشگاه مهراسب هم به ترتیب در جایگاه دومی و سومی ایستادند.

هفته هشتم رقابت‌های پرش با اسب استان قم هم پنج شنبه، ۱۳ شهریور به میزبانی باشگاه سوارکاری ماهان برگزار می‌شود.