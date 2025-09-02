به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، فعالان زیست‌محیطی شاهرود در این جلسه دغدغه‌های خود را در حوزه‌های فعالیت‌های معدنی در منطقه شاهوار و ضرورت بازنگری در برنامه‌ریزی برای تعیین شهرک جدید در این منطقه ، همچنین اهمیت کوه شاهوار به عنوان یک میراث طبیعی و هویتی و لزوم حفظ محیط‌زیست آن مطرح کردند.

کوه شاهوار با سه هزار و ۹۴۵ متر ارتفاع، در مرز بین استان های گلستان و سمنان بلندترین قله در شرق رشته کوه البرز است. حفظ این اثر طبیعی از تخریب و جلوگیری از برداشت‌های بی رویه معادن در دامنه شاهوار از مطالبه‌های دوست‌داران محیط‌زیست در نشست با معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان محیط زیست بود.

بررسی روند فنس‌کشی در محدوده جاده و ایجاد گذرگاه‌های ایمن برای یوزپلنگ آسیایی میان دو زیستگاه توران و میاندشت از دیگر مباحث این جلسه بود که فعالان محیط زیست بر تسریع اقدامات حفاظتی در این زمینه تأکید کردند.

شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاطت محیط زیست کشور در این جلسه با قدردانی از دغدغه‌ها و پیگیری‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد تاکید کرد : حفاظت از محیط‌زیست منطقه شاهوار به عنوان یک زیست‌بوم ارزشمند و هویت فرهنگی و طبیعی برای سازمان محیط زیست اهمیت دارد .

وی افزود : موضوع حفظ یوزپلنگ آسیایی به عنوان گونه شاخص و در معرض انقراض، یکی از اولویت‌های ملی سازمان محیط زیست و اقدامات فنس‌کشی و طراحی گذرگاه‌های ایمن باید با دقت و نگاه کارشناسی دنبال شود تا ضمن حفظ امنیت جاده‌ای، ارتباط زیستگاه‌های توران و میاندشت نیز پایدار بماند.

وی همچنین بر نقش مؤثر انجمن‌ها و تشکل‌های مردمی در فرهنگ‌سازی و حفاظت از محیط‌زیست تأکید کرد و گفت: بدون همراهی مردم و نهاد‌های مردمی، هیچ برنامه‌ای در حوزه محیط‌زیست به نتیجه نخواهد رسید.