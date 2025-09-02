به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون اقتصادی و بازرگانی منطقه ویژه اقتصادی سرخس گفت: هدف از راه اندازی این سامانه،هوشمندسازی فرآیند‌های لجستیکی و بهبود مدیریت ورود و خروج وسایل نقلیه است.

هادی خزاعی افزود: این سامانه روزانه امکان ثبت ورود بیش از ۳۵۰ دستگاه کامیون را فراهم کرده است. نوبت‌دهی الکترونیکی، گزارش‌گیری، محاسبه ریالی خدمات و ارسال پیامک به رانندگان از جمله امکانات این سامانه است.

وی گفت: اجرای این طرح باعث کاهش ترافیک در مسیر‌های منتهی به منطقه و افزایش رضایتمندی رانندگان و ذی‌نفعان است.