پخش زنده
امروز: -
سامانه دیجیتال ثبت تردد و نوبت دهی کامیونها در منطقه ویژه سرخس راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون اقتصادی و بازرگانی منطقه ویژه اقتصادی سرخس گفت: هدف از راه اندازی این سامانه،هوشمندسازی فرآیندهای لجستیکی و بهبود مدیریت ورود و خروج وسایل نقلیه است.
هادی خزاعی افزود: این سامانه روزانه امکان ثبت ورود بیش از ۳۵۰ دستگاه کامیون را فراهم کرده است. نوبتدهی الکترونیکی، گزارشگیری، محاسبه ریالی خدمات و ارسال پیامک به رانندگان از جمله امکانات این سامانه است.
وی گفت: اجرای این طرح باعث کاهش ترافیک در مسیرهای منتهی به منطقه و افزایش رضایتمندی رانندگان و ذینفعان است.