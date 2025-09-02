مسابقه جذاب «همبازی» با هدف ایجاد سرگرمی سالم و تقویت روابط خانوادگی ، سری جدید «نئاندرتال ها» و سفر به سینمای آمریکای لاتین با فیلم سینمایی«ساین» از قاب شبکه های سیما پخش می شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «همبازی» یک مسابقه جذاب خانوادگی است که با اجرای حسین رفیعی از شبکه نسیم در حال پخش است.

در این مسابقه، خانواده‌ها در ۱۲ بخش متنوع شامل بازی‌های محبوبی مانند مارپله، لی لی، پانتومیم، اسم و فامیل و ... با یکدیگر به رقابت می‌پردازند و لحظاتی شاد و هیجان‌انگیز را برای مخاطبان رقم می‌زنند.

«همبازی» که یک برنامه مسابقه محور بین دو خانواده پرجمعیت است با اجرای خوب حسین رفیعی از مجریان و بازیگران توانمند و محبوب تلویزیون توانسته است فضایی شاد و جذاب را برای شرکت کنندگان و مخاطبان فراهم کند.

هر بازی در این مسابقه آیتم‌های مختلفی دارد و هر خانواده‌ای که امتیاز بیشتری گرفت به عنوان برنده این بخش انتخاب می‌شود البته هر خانواده فرصت دارد اگر در هر مرحله‌ای امتیاز نگرفت در مرحله بعد کمبود امتیاز خود را جبران کند.

این برنامه که با هدف ایجاد سرگرمی سالم و تقویت روابط خانوادگی تولید شده است سه‌شنبه تا جمعه هر هفته ساعت ۱۹ پخش می‌شود.

سری جدید «نئاندرتال ها»

مجموعه «نئاندرتال ها» در ۲۶ قسمت دو دقیقه‌ای با تکنیک کات اوت به تهیه کنندگی مهدی درخشی و کارگردانی علی درخشی تهیه و تولید شده است.

موضوع این پویانمایی در مورد یک گروه از انسان‌های اولیه (نئاندرتال ها) و نحوه زندگی و تعاملشان است.

کاراکتر‌های اصلی یک خانواده چهار نفره به همراه پدربزرگ و مادربزرگ و چند فامیل دیگر هستند.

یکی دو تا از همسایه‌ها در برخی قسمت‌ها حضور دارند، یک راوی هم داریم که با کاراکتر‌ها تعامل دارد و گاهی از طریق همین گفت‌و‌گو داستان را جلو می‌برد.

همه چیز ساده و بدوی است منتها به ضرورت داستان ممکن است عناصر امروزی هم در قصه‌ها استفاده شوند.

در هر قسمت یکی از موضوعات جمعیت پایدار نشان داده می‌شود و «نئاندرتال ها» سعی می‌کنند با امکانات و دانش کمی که دارند مساله را رفع و رجوع کنند. البته فرم کار کاملا کمدی و طنزآمیز خواهد بود.

سری اول مجموعه «نئاندرتال ها» در ۲۶ قسمت تولید و عید از شبکه‌های مختلف سیما پخش شد.

فیلم سینمایی«ساین»

تماشاگران شبکه نمایش این بار با فیلم «ساین» محصول ۲۰۲۳ شیلی، به دنیایی تازه از روایت‌های سینمایی قدم می‌گذارند؛ تجربه‌ای پرهیجان از کشوری که سینمایش روزبه‌روز جهانی‌تر می‌شود.

فیلم سینمایی «ساین» به کارگردانی الکساندر ویت امشب سه شنبه ۱۱ شهریور ماه ساعت ۲۳ روانه آنتن می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: ساین که اکنون به عنوان یک جنایتکار تحت تعقیب است، به صحرای آتاکاما می‌رسد تا آکتئون، یک سازمان چند ملیتی که مسئول مرگ غم انگیز خانواده‌اش و تخریب اکوسیستم در سراسر شیلی است ، پیدا کند.

حال ساین در این ماموریت متحدان جدیدی پیدا می‌کند که به سفر او ملحق می‌شوتد تا آکتئون و رئیس آن، ماکسیمو تورس را از بین ببرند و...

هنرمندانی همچون رالن مونته نگرو، کامیلو آرانسیبیا، انریکه آرکه، آنجلا برنداو، آلفردو کاسترو، فیلیپه کنترراس، نیکلاس دی تران، فرانسیسکا اسپینوزا، آلوارو اسپینوزا، روبرتو گارسیا رویز، فرانسیسکا گاویلان، خورخه لوپز، ماریا ژسوس مارکونه، جولیان ماراس در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی «ساین» سه شنبه شب ساعت ۲۳ پخش می‌شود و بازپخش آن فردا چهارشنبه، ۱۲ شهریور ماه ساعت‌های ۷ و ۱۵ خواهد بود.