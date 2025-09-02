پخش زنده
فرآیند انتخاب رشته آزمون سراسری ۱۴۰۴ از امروز از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ پذیرفته شدگان آزمون سراسری از امروز تا شنبه ۱۵ شهریور میتوانند ۱۵۰ کد رشته را انتخاب کنند.
نتایج نهایی دو آزمون سراسری۱۴۰۴ نیمه مهر اعلام میشود.
نماینده تام الاختیار سازمان سنجش در هرمزگان گفت: امسال انتخاب رشته مجازی در پایگاه اطلاع رسانی سازمن سنجش برای داوطلبان مهیا شده است.
مصطفی ظهیری نیا افزود: داوطلبان میتوانند با مراجعه به این سایت انتخاب رشته مجازی مورد علاقه خود را انتخاب کنند.