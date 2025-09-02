به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حسین فیض‌آبادی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگاران افزود: با توجه به تبعات ناترازی انرژِی، یکی از اقدامات تجهیز چاه‌های کشاورزی به پنل‌های خورشیدی با مشارکت بنیاد علوی و تسهیلات ویژه در این زمینه است.

وی تصریح کرد: نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی در زمین‌های روستای «چشمه آوش» آماده اجراست و کارفرمای آن شرکت توزیع برق است و زمین آن تحویل پیمانکار شده است.

فرماندار ششتمد گفت: در ایام هفته دولت ۳۷ طرح عمرانی و خدماتی مختلف با سرمایه‌گذاری یک هزار و ۶۳۰ میلیارد ریال در این شهرستان به بهره برداری رسید که ساخت پل شامکان، روکش آسفالت محور‌های مواصلاتی، مرمت قنوات و انتقال آب، اصلاح شبکه‌های آبرسانی، آسفالت معابر شهری و روستایی و همچنین طرح‌های اشتغال‌زایی دستگاه‌های حمایتی برخی از این طرح‌ها بوده است.

شهرستان ششتمد در ۲۴۰ کیلومتری جنوب غربی مشهد با وسعت سه هزار و ۷۸۶ کیلومتر مربع، دارای ۲۴ هزار نفر جمعیت است.

این شهرستان دارای ۲ بخش مرکزی و شامکان، ۴۸ دهیاری و ۵۳ آبادی است.