۲۶ هکتار زمین مستعد برای راهاندازی نیروگاههای خورشیدی درششتمد شناسایی شده و آماده سرمایهگذاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حسین فیضآبادی امروز در گفتوگو با خبرنگاران افزود: با توجه به تبعات ناترازی انرژِی، یکی از اقدامات تجهیز چاههای کشاورزی به پنلهای خورشیدی با مشارکت بنیاد علوی و تسهیلات ویژه در این زمینه است.
وی تصریح کرد: نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی در زمینهای روستای «چشمه آوش» آماده اجراست و کارفرمای آن شرکت توزیع برق است و زمین آن تحویل پیمانکار شده است.
فرماندار ششتمد گفت: در ایام هفته دولت ۳۷ طرح عمرانی و خدماتی مختلف با سرمایهگذاری یک هزار و ۶۳۰ میلیارد ریال در این شهرستان به بهره برداری رسید که ساخت پل شامکان، روکش آسفالت محورهای مواصلاتی، مرمت قنوات و انتقال آب، اصلاح شبکههای آبرسانی، آسفالت معابر شهری و روستایی و همچنین طرحهای اشتغالزایی دستگاههای حمایتی برخی از این طرحها بوده است.
شهرستان ششتمد در ۲۴۰ کیلومتری جنوب غربی مشهد با وسعت سه هزار و ۷۸۶ کیلومتر مربع، دارای ۲۴ هزار نفر جمعیت است.
این شهرستان دارای ۲ بخش مرکزی و شامکان، ۴۸ دهیاری و ۵۳ آبادی است.