پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیته ملی پارالمپیک در نشست خبری ضمن تشریح شرایط اخیر این کمیته اظهار داشت: با همت ورزشکاران و عوامل پارالمپیک، در طی این ۲ سال شاهد دستاوردهای قابل توجهی در ورزشهای پارالمپیکی بودیم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، غفور کارگری در ادامه افزود: از بعد از انقلاب که ورزشهای پارالمپیک راهاندازی شد، ورزشکاران رشتههایمان همیشه مقامآور بودهاند، مقام بینظیر دومی در بازیهای پاراآسیایی از نمونه این دستاوردها در ۲ سال گذشته بوده است. هادی رضایی عضو تالار مشاهیر والیبال جهان شد.
کارگری عنوان کرد: ساره جوانمردی ملکه ورزش شد و زهرا نعمتی به عنوان مدیر نمونه قاره کهن انتخاب شد که نشان میدهد چه عناوین مهمی به دست آوردیم. ایران به عنوان کشور برتر جهان در حوزه توسعه ورزش زنان شناخته شد. کرسیهای مهمی طی این ۲ سال به دست آوردیم.
رئیس کمیته ملی پارالمپیک مطرح کرد: دشمنان تلاش میکنند سیاهنمایی کنند که ایران توجهی به ورزش زنان ندارد و شاهد بودیم که این عنوان نشان داد ایران به عنوان قطب آسیا در امر مباحث علمی، چه توجه ویژهای به ورزش زنان دارد. ایران علاوه بر کسب رتبه برتر در حوزه بانوان، قطب علمی آسیا در حوزه پارالمپیک شد.
وی ادامه داد: پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان، آذرماه در دبی امارات و برگزاری گرامیداشت روز ملی پارالمپیک در مهرماه از برنامههای مهم پیشروی کمیته ملی المپیک طی ماههای آتی است. قبل از بازیهای پارالمپیک پاریس، اردوهای جوانان را شروع کردیم و کاظمیپور به عنوان سرپرست، حسنزاده به عنوان معاون و تعدادی از روسای فدراسیونها و افراد شاخص را به عنوان سرپرست تیمها در نظر گرفتیم تا یک تیم قوی مدیریتی به این بازیها اعزام شود. ایمان، ایستادگی و اقتدار شعار و نام کاروان «فرزندان ایران سفیران پیروزی» است.
کارگری عنوان کرد: هدفگذاری ما این است از دل بازیهای پاراآسیایی جوانان دوبی، ورزشکارانی را برای بازیهای پاراآسیایی ناگویا و همچنین پارالمپیک پیشرو در نظر بگیریم و این مسابقات را با دقت تحتنظر خواهیم داشت و رصد میکنیم. در بازیهای پاراآسیایی دوبی قصد داریم ۲۰۵ ورزشکار اعزام کنیم البته باید ببینیم چه تعداد ورزشکار از عددی که اعلام کردیم، مورد پذیرش قرار میگیرند.
وی اضافه کرد: نخستین سال است که ستاد توسعه و جهش ورزشهای پارالمپیکی را با همفکری اعضا قرار است تشکیل دهیم و یکی از مقامات عالی کشور و همچنین مقامات جهانی پارالمپیک در این مراسم شرکت خواهند کرد. ۱۷۰۰ مدرسه استثنایی به این مراسم توجه خواهند داشت و این مراسم در ۷۲۵ آسایشگاه سازمان بهزیستی و ۴۵ آسایشگاه بنیادشهید برگزار خواهد شد.
کارگری بیان کرد: از حمایتهای وزیر ورزش و جوانان و معاونینش از کمیه پارالمپیک تشکر میکنم و امیدوار هستیم با این همافزایی که میان کمیته و فدراسیونهای مربوطه شکل گرفته است، شاهد توسعه ورزشهای پارالمپیکی باشیم.
وی درباره شرایط مالی کمیته گفت: از ۳۸۰ میلیارد بودجه، ۱۴۰ میلیارد آن را دریافت کردهایم و گشایشهایی در ردیف بودجه پیشرو خواهیم داشت و وزیر ورزش و جوانان همت جدی در حل مشکلات اعتباری داشته است. مشکلی در حوزه مالی یا مسائلی همچون اخذ ویزا نیز نخواهیم داشت و همه چیز مهیای افتخارآفرینی ورزشکاران است. در ناگویا هدفگذاری و راهبرد ما کیفیتگرایی است. شطرنج و کانو از ناگویا حذف شدند و اگر بودند میتوانستیم مدالهای خوبی از آن کسب کنیم. روی پارادوومیدانی نیز امید زیادی داریم و در پاراشنا نیز سرمایهگذاری جدی انجام دادیم. در این دو رشته به معنای واقعی کلمه پروژه راهبردی در نظر گرفتیم.
ادامه دارد...