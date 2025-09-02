

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما محسن هرمزی گفت: هر ایستگاه جدید مترو به‌طور متوسط ۴ درصد به ظرفیت جابه‌جایی شهر تهران اضافه می‌کند. وقتی یک شبکه کامل شکل می‌گیرد، اثر آن در کل شبکه به ۲۰ درصد می‌رسد. این افزایش ظرفیت، نقش مهمی در کاهش استفاده از خودروی شخصی و در نتیجه کاهش آلودگی هوا دارد.



وی افزود:خط ۱۱ مترو به‌عنوان رینگ اطراف شهر تهران، با کمک خط ۹ مترو، مناطق کمتر برخوردار ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ را پوشش می‌دهد. این طرح، اتفاق بزرگی برای این مناطق است و تکمیل این رینگ، تأثیر به‌سزایی در بهبود حمل‌ونقل عمومی خواهد داشت.



وی درباره نحوه تأمین مالی طرحها در احداث خطوط مترو، گفت:سهم دولت و شهرداری به‌صورت برابر است. بر این اساس تا زمان عملیاتی شدن فاینانس از سوی دولت، توافق کرده‌ایم که پیمانکاران از جمله قرارگاه خاتم، طرحها را به‌صورت مرحله‌ای و در قالب مدل ۵ درصدی اجرا کنند؛ یعنی ۵ درصد از کل طرح را انجام داده، تسویه کنند و سپس وارد مرحله بعد شوند. این روند ادامه خواهد داشت تا زمانی که مسیر فاینانس باز شود.



وی افزود:بر اساس مصوبه شورای عالی ترافیک و طراحی‌های مشاوران، اولویت ساخت ایستگاه‌ها در خطوط ۸ و ۱۱ مشخص شده است. شرکت مترو نیز با توجه به ضرورت‌ها، عملیات اجرایی را پیش خواهد برد تا این طرحها هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسند.