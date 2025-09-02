رییس اداره ایمنی راه ادار کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی از خط کشی ۹۸۰ کیلومتر به همراه نصب سه هزار و ۸۰۰ تابلو و علائم در سطح جاده‌های استان از ابتدای سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، احمدی شاهرخت گفت: تشخیص و تعیین مسیر در جاده‌ها از مهمترین عواملی است که به کاربران جاده‌ای کمک می‌کند تا در تردد دچار مشکل نشوند و براین اساس این اداره برای ارتقای ایمنی محور‌های حوزه استحفاظی اقداماتی، چون خطکشی، نصب تابلو و اصلاح شیب شیروانی و دیگر فعالیت‌های راهداری را بطور مستمر انجام می‌دهد تا کاربران جاده‌ای به سلامت در مسیری ایمن طی طریق کنند.

وی با اشاره به انجام ۹۸۰ کیلومتر خط کشی بهمراه طراحی، ساخت، جانمایی و نصب سه هزار و ۸۰۰ عدد انواع تابلو‌های اخباری، اطلاعاتی و انتظامی در ۵ ماه گذشته گفت: همچنین ۲۷۶ متر مربع تابلو تعمیر و نصب سه هزار متر حفاظ جانمایی و ۹۵ دماغه نیز ایمن سازی شده است.

احمدی شاهرخت افزود: برای ارتقای و اصل بخشنده بودن جاده‌ها این اداره توانسته طی زمان مذکور ۲۶ کیلومتر اصلاح شیب شیروانی هم به انجام رساند.