به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نوشاد عالمیان، کاپیتان بابلی تیم ملی تنیس روی میز ایران، برای نخستین بار در دوران حرفه‌ای خود موفق شد عنوان قهرمانی یکی از رقابت‌های معتبر جهانی را کسب کند. پایگاه رسمی فدراسیون جهانی تنیس روی میز (WTT) با انتشار گزارشی، از عملکرد درخشان این ملی‌پوش ایرانی تمجید کرد.

عالمیان در مسابقات WTT Feeder که در شهر اولوموتس جمهوری چک برگزار شد، در بخش انفرادی مردان به مصاف «هارمیت دسای» از هند رفت و در دیداری نفس‌گیر با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز شد و جام قهرمانی را بالای سر برد.

این نخستین قهرمانی نوشاد عالمیان در سطح رقابت‌های جهانی WTT محسوب می‌شود؛ افتخاری که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشت و جایگاه ایران را در عرصه جهانی تنیس روی میز ارتقا داد.