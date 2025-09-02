نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
بالندگی کشور با کار و تلاش کارگران محقق میشود
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه بالندگی کشور با کار و تلاش کارگران محقق میشود گفت:کار کردن کشور را میسازد و توسعه را فراهم میکند.
، حجت الاسلام والمسلین مطهری اصل در دیدار جمعی از مسئولان اتحادیههای صنفی تبریز و اعضای کمیسیون نظارت آذربایجان شرقی با وی با اشاره به اینکه آذربایجان شرقی و تبریز از دیرباز در تجارت پرآوازه بوده است گفت:کسب و کار حلال نه تنها در اسلام و انقلاب اسلامی مهم است بلکه در نزد خداوند خرید و فروش حلال جهاد در راه خداست.
وی تصریح کرد: فرهنگ سازی در خصوص بسیاری از مسائل باید از آموزش و پرورش ایجاد شود و فرزندانمان باید بدانند با کار و تلاش میتوان جامعه را ساخت و پیشرفت کرد.
امام جمعه تبریز با اشاره به اینکه کسب و کار شما اصناف از سختترین کارهاست افزود: انسان به تنهایی به مقام معنوی خاص نمیرسد بلکه برای رسیدن به این جایگاه باید از طمع ، تکبر و حسادت دوری کند.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی ادامه داد: برای رسیدن به کمال و سعادت نیاز داریم تلاش کنیم پس بهشت و جهنم را با اعمال خودمان آماده میکنیم.
وی افزود: ما هم تمام تلاش خودمان را برای کمک به اصناف به کار خواهیم گرفت اما بدانید مدیرانی که جهادی هستند در همه عرصهها یاری رسان مردم و خادم ملت هستند.
صابر پرنیان مدیر کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی هم با تاکید بر اینکه در دفاع مقدس ۱۲ روزه ستاد تنظیم بازار را برقرار کردیم گفت: در این مدت بازار در ثبات کامل قرار داشت و کالاهای اساسی در طول دفاع مقدس ۱۲ روزه به وفور یافت میشد و تیمهای نظارت و بازرسی حضور تاثیرگذاری داشتند.
پرنیان با اشاره به اینکه امروز علاقه به سرمایه گذاری و کسب و کار در سطح استان دیده میشود افزود: آذربایجان شرقی قطب تجارت و صنعت است و در یک سال گذشته ۲۴۰ کارخانه توسعه یافته و ۲۲۰ کارخانه جدید به مرحله تولید رسیده است.
وی تصریح کرد: با اتکا به داشتهها و ظرفیتهای داخلی که از تاکیدات مقام معظم رهبری است میتوانیم شاهد رشد و بالندگی اقتصاد کشورمان باشیم.
گفتنی است در پایان مراسم از خانواده شهید خلیل علیپور از شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه تجلیل شد.