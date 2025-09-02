پخش زنده
طرحهای حوزه سلامت شهرستان جوین با ۲۰ میلیارد تومان اعتبار دولتی و پنج میلیارد تومان کمک خیرین در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان جوین گفت: این ۱۰ طرح با هدف ارتقای زیرساختهای بهداشتی و درمانی این شهرستان در حال انجام است
محمدرضا صدر افزود: هماکنون عملیات ساخت بنای ستاد شبکه بهداشت و مرکز خدمات جامع سلامت شهید سیف در نقاب، مراکز خدمات جامع سلامت در روستاهای حاجآباد و انداده، اورژانس ۱۱۵ مرکز شهرستان در محله ملایجرد و برغمد، درمانگاه تامین اجتماعی، سالن مطالعه خوابگاه خواهران دانشکده پرستاری، مرکز مهارتهای بالینی و سالن کنفرانس دانشکده پرستاری و بهسازی و افزایش اتاق عمل بیمارستان جوین در حال انجام است
وی افزود: تاکنون دولت بیش از ۲۰ میلیارد تومان برای این طرحها سرمایهگذاری و خیرین نیز پنج میلیارد تومان هزینه کرده و علاوه بر این، خیرین وعده تامین ۱۲ میلیارد تومان دیگر را برای ساخت مرکز خدمات جامع سلامت روستای انداده دادهاند.
دکتر صدر درباره درمانگاه تامین اجتماعی هم توضیح داد: زمین درمانگاه توسط خیرین اهدا و به نام سازمان تامین اجتماعی سند زده و تامین کامل اعتبار ساخت و تجهیز نیز توسط خود سازمان تقبل شده است و ساخت مرحله اول آن پیشرفت خوبی دارد.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان جوین با قدردانی از نقش خیرین در توسعه زیرساختهای بهداشت و درمان شهرستان جوین، ابراز امیدواری کرد با اتمام این طرحها، کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی در سطح شهرستان به طور چشمگیری افزایش یابد.