به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان جوین گفت: این ۱۰ طرح با هدف ارتقای زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی این شهرستان در حال انجام است

محمدرضا صدر افزود: هم‌اکنون عملیات ساخت بنای ستاد شبکه بهداشت و مرکز خدمات جامع سلامت شهید سیف در نقاب، مراکز خدمات جامع سلامت در روستا‌های حاج‌آباد و انداده، اورژانس ۱۱۵ مرکز شهرستان در محله ملایجرد و برغمد، درمانگاه تامین اجتماعی، سالن مطالعه خوابگاه خواهران دانشکده پرستاری، مرکز مهارت‌های بالینی و سالن کنفرانس دانشکده پرستاری و بهسازی و افزایش اتاق عمل بیمارستان جوین در حال انجام است

وی افزود: تاکنون دولت بیش از ۲۰ میلیارد تومان برای این طرح‌ها سرمایه‌گذاری و خیرین نیز پنج میلیارد تومان هزینه کرده و علاوه بر این، خیرین وعده تامین ۱۲ میلیارد تومان دیگر را برای ساخت مرکز خدمات جامع سلامت روستای انداده داده‌اند.

دکتر صدر درباره درمانگاه تامین اجتماعی هم توضیح داد: زمین درمانگاه توسط خیرین اهدا و به نام سازمان تامین اجتماعی سند زده و تامین کامل اعتبار ساخت و تجهیز نیز توسط خود سازمان تقبل شده است و ساخت مرحله اول آن پیشرفت خوبی دارد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان جوین با قدردانی از نقش خیرین در توسعه زیرساخت‌های بهداشت و درمان شهرستان جوین، ابراز امیدواری کرد با اتمام این طرح‌ها، کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی در سطح شهرستان به طور چشمگیری افزایش یابد.