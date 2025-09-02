به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر شعب این بانک گفت: طی یکسال اخیر در دولت چهاردهم از مرداد ماه سال ۱۴۰۳ تاکنون ۴ هزار فقره تسهیلات در حوزه مسکن به متاقضیان در سراسر استان پرداخت شد.

محمد اکبری افزود: در قالب این ۴ هزار فقره تسهیلات، با وجود محدودیت در منابع بانک ۱۴ هزار و پانصد میلیارد ریال تسهیلات مسکن به متقاضیان در کهگیلویه و بویراحمد پرداخت شد.

اکبری با بیان اینکه متناسب با رسالت اصلی بانک در بخش مسکن، بیش از ۷۰ درصد تسهیلات این بانک در این بخش پرداخت شده است، اضافه کرد: این تسهیلات در بخش‌های مختلف اعم از مسکن، خدمات، بازرگانی، کشاورزی، صنعت ، قرض‌الحسنه، در قالب تکلیفی و غیرتکلیفی پرداخت شده است.

اکبری با اشاره بخشی از مبلغ پرداختی برای تکمیل واحد‌های نهضت ملی انعقادی قبلی بوده است، ادامه داد: تسهیلات پرداخت شده در حوزه‌های مرتبط با مسکن بیشتر در راستای اجرای سیاست‌های دولت در بخش‌های نهضت ملی شهری و روستایی است.

مدیر شعب بانک مسکن با اشاره به کل تسهیلات پرداختی در قالب طرح جهش تولید مسکن گفت: بانک مسکن استان تاکنون در احداث ۵ هزار ۲۰۰ واحد مشارکت داشته است.

وی با اشاره به تسهیلات پرداختی بانک مسکن در دیگر حوزه‌ها هم گفت: بیش از ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال در قالب بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ فقره تسهیلات در بخش‌های فرزندآوری، ازدواج، قرض‌الحسنه و انواع مرابحه در دولت چهاردهم پرداخت شده است.