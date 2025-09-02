مسئول فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو خراسان شمالی گفت: ۲۰۱ قلم فرآورده غیرمجاز و خارج از شبکه توزیع رسمی به ارزش ریالی بیش از یک میلیارد و ۵۴ میلیون ریال کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ معصومه محمودیان گفت: باهدف نظارت بر بازار فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل و با هدف صیانت از سلامت عمومی جامعه، در پنج ماهه امسال ۲۱۶ مورد بازرسی از واحد‌های عرضه و توزیع این محصولات در استان انجام شد.

وی افزود: بر اساس این گزارش، تاکنون ۲۳ پرونده تخلف تشکیل و برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع داده شده است.

معاون غذا و داروی استان از شهروندان خواست تنها از مراکز مجاز اقدام به خرید فرآورده‌های طبیعی و مکمل کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت اطلاع دهند.