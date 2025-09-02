تشدید حمله‌های هوایی مسکو و کی‌یف علیه مواضع یکدیگر و نگرانی از اختلال در ظرفیت پالایش نفت روسیه، سبب افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تشدید حمله‌های هوایی روسیه و اوکراین به مواضع یکدیگر و نگرانی‌ها از اختلال در پایانه‌های صادراتی نفت، سبب افزایش قیمت نفت در معامله‌های روز سه‌شنبه (یازدهم شهریور) شد، در حالی که سرمایه‌گذاران در انتظار نشست تازه هشت کشور ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس)، تحولات ژئوپلیتیک را زیر نظر دارند.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت یک و ۴۹ دقیقه بامداد روز سه‌شنبه (یازدهم شهریور) به‌وقت گرینویچ با ۴۰ سنت یا ۰.۵۹ درصد افزایش، به ۶۸ دلار و ۵۵ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا نیز با یک دلار و ۵ سنت یا ۱.۶۴ درصد افزایش، ۶۵ دلار و ۶ سنت برای هر بشکه داد و ستد شد.

قیمت‌ نفت خام دابلیوتی‌آی آمریکا روز دوشنبه (دهم شهریور) به‌دلیل تعطیلات روز کارگر در ایالات متحده آمریکا، بدون نوسان باقی ماند