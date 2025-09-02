به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حجت الاسلام میرزایی نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی در بازدید از اردوگاه فرهنگی شهید فهمیده و درآلقرآن کریم آموزش و پرورش شاهین دژ به رسالت خطیر آموزش و پرورش در حوزه فرهنگی و قرآنی اشاره کرد وگفت:در کنار توسعه زیر ساخت‌ها معلمان در فرآیند تعلیم و تربیت دارای یک رسالت خطیر هستند که باید برای به نتیجه رسیدن آن، تلاش کنند.

وی در ادامه با تصریح بر اینکه در نظام تعلیم و تربیت دو هدف ارزشمند آموزش و پرورش باهم پیگیری می‌شوند، اما دربرخی مواقع آموزش بیشتر از فرآیند تربیت مورد توجه قرار گرفته است، اضافه کرد: این درحالی هست که مساله پرورش و تربیت بسیار مهم و مقدم بر آموزش است.

نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی بر پیگیری مطالبات در خصوص توسعه مراکز فرهنگی و قرآنی آموزش و پرورش شهرستان‌های شاهین دژ و تکاب قول مساعد دادند.