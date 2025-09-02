معاون شهردار اهواز در تشریح آخرین وضعیت شهردار گفت: وضعیت جسمانی وی مطلوب و رو به بهبودی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی شمس با اشاره به روند درمانی شهردار اهواز اظهار کرد: شهردار اهواز هشتم شهریورماه از ارتفاع حدود سه متری سقوط کرد که با سرعت به بیمارستان منتقل و روند درمانی از همان روز آغاز شد.

وی با قدردانی از کادر پزشکی بیمارستان آریا اهواز، روند درمان را با بهترین کیفیت توصیف کرد و افزود: بلافاصله پس از انتقال، اقدامات اولیه پزشکی شامل سی‌تی‌اسکن، سونوگرافی و‌ام‌آرآی انجام و شکستگی در سر و مشکلاتی در ناحیه پهلو و کمر آقای امینی تشخیص داده شد.

امینی در مورد مهم‌ترین نگرانی یعنی وضعیت مغزی شهردار ادامه داد: لخته خونی که پس از ۲۴ ساعت در تصویربرداری دیده شده بود، به طور کامل رفع شده و متخصصان مغز و اعصاب هیچ مشکل دیگری را گزارش نکرده‌اند.

معاون شهردار اهواز آسیب‌های اصلی را مربوط به دو مهره کمر و کتف دانست و اضافه کرد: روند درمانی با هدف بازگشت کامل شهردار در حال پیگیری است و امید است به زودی به حالت اولیه بازگردد.

ابراز محبت بی‌نظیر مردم

وی همچنین به موج عظیم همدلی و نگرانی مردم اهواز اشاره کرد و گفت: از همان ساعات اولیه، مردم خونگرم، باوفا و مهربان اهواز که زبانزد تمام ایران هستند، با حضور پرشور در مقابل بیمارستان و تماس‌های تلفنی متعدد، محبت خود را نشان دادند.

شمس از این همراهی قدردانی کرد و افزود: به عنوان خانواده شهرداری، از اینکه مردم شریف اهواز پیگیر حال مدیر خدوم خود هستند، بی‌نهایت سپاسگزاریم.

عیادت جمعی از مسئولان در بیمارستان

معاون شهردار اهواز همچنین از حضور و تماس‌های مسئولان استانی، مدیران کل، شهرداران کلان‌شهر‌های دیگر و همکاران از سراسر کشور برای عیادت و جویا شدن حال شهردار قدردانی کرد.

وی خاطرنشان کرد: حتی در شرایط حاضر نیز شهردار از روی تخت بیمارستان، در جریان امور شهرداری قرار گرفته و طرح‌های شهری و قول‌های داده شده به مردم توسط مسئولان مربوطه پیگیری می‌شوند تا هیچ وقفه‌ای در خدمت‌رسانی به مردم ایجاد نشود.

شمس همچنین ابراز امیدواری کرد: پس از بهبودی شهردار اهواز، تعهدات شهرداری، به ویژه مواردی که تا اول مهرماه وعده داده شده‌اند، با قوت بیشتری پیگیری خواهد شد.