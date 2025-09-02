پخش زنده
امروز: -
دو جودکار قمی برای حضور در رقابت های جهانی به اردوی تیم ملی کاتا فراخوانده شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اردوی تیم ملی کاتا جودو مردان کشورمان روزهای ۲۰ و ۲۱ شهریور در مجموعه ورزشی شهید کبکانیان تهران برپا میشود و براساس فهرست اعلامی از سوی کادرفنی این تیم، محمدحسن سالاری و محمدرضا صحرائی دو جودوکار حاضر در این اردو هستند.
سالاری و صحرایی که دارای بیش از 10 عنوان برتر جهانی و آسیایی هستند، ماه گذشته در رقابت های قهرمانی کشور موفق به کسب عنوان قهرمانی شده بودند.
این مرحله از اردوی ملی پوشان کاتاجودو با هدف آمادهسازی برای حضور در مسابقات جهانی فرانسه برپا خواهد شد.