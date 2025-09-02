اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی سه بیمار نیازمند به عضو شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در یکهزارو هفتصدو پنجمین عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی، رحیم بزنگانی ۶۳ ساله که از بیمارستان ولایت به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شد، پس از دریافت رضایت از خانواده اش در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

دکتر ابراهیم خالقی افزود: قرنیه‌های زنده یاد بزنگانی برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و قسمتی از پوست مرحوم برای پیوند به بیماران، به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.