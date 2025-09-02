سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌غربی گفت:جام تموز فرصتی ارزشمند برای دوستی، همگرایی و تقویت روحیه رقابت سالم میان جوامع مختلف است، چرا که ورزش نه‌تنها رکن اصلی سلامتی و تندرستی است، بلکه حامل پیام دوستی و مهربانی نیز به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛رسول مقابلی در آیین افتتاح جشنواره فرهنگی ـ ورزشی بین‌المللی آشوریان (جام تموز) در ارومیه، با اشاره به جایگاه ویژه ورزش در هویت این شهر، افزود: ورزش در این شهر تنها یک فعالیت تفریحی یا رقابتی نیست، بلکه بخشی از فرهنگ مردم را شکل می‌دهد؛ به‌ویژه رشته والیبال که به نمادی فرهنگی و اجتماعی برای ارومیه تبدیل شده است.

وی همچنین با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر اهمیت ورزش، خاطرنشان کرد: برگزاری چنین جشنواره‌هایی به نسل جوان یادآوری می‌کند که ورزش و فرهنگ در پیوندی ناگسستنی قرار دارند و نشاط و پویایی می‌تواند نشانه مهمی از توسعه پایدار در جوامع باشد.

سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌غربی ورزش را یکی از مشترکات ارزشمند میان ملت‌ها دانسته و افزود: مفاهیمی، چون اخلاق، علم، دانش، توسعه و تجارت در کنار ورزش، از مولفه‌هایی هستند که همه جوامع بر ضرورت توجه به آنها اجماع دارند.

مقابلی همچنین اضافه کرد: ورزش از موثرترین ابزار‌هایی است که می‌تواند ملت‌ها را با وجود تفاوت‌های فرهنگی و قومی به هم نزدیک کند و بستر‌های لازم برای گسترش تعاملات فرهنگی، اجتماعی و حتی گردشگری را فراهم سازد که این همان دیپلماسی ورزشی است.

وی در ادامه ضمن تقدیر از جامعه مسیحیان آشوری به‌ویژه برای برپایی موکب در ایام اربعین حسینی، افزود: این اقدام نمونه‌ای روشن از وحدت و همدلی میان پیروان ادیان در کشور است و یاد و خاطره شهدای مسیحی را که جان خود را برای اعتلای پرچم انقلاب اسلامی فدا کرده‌اند، گرامی می‌داریم.

سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌غربی در پایان تصریح کرد: با اتحاد و انسجام مردم و تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران، آینده‌ای سرفراز و درخشان برای کشورمان رقم می‌خورد.