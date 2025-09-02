پخش زنده
۶۵۰ تن کود شیمیایی از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون بین باغداران نی ریزی توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نی ریز گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، ۶۵۰ تن کود شیمیایی به همت چهار کارگزاری مجاز این شهرستان بین باغداران توزیع شده است.
نادر زارعی افزود: این میزان شامل ۳۷۰ تن کود شیمیایی ازته، ۸۰ تن کود دی فسفات آمونیوم و ۲۰۰ تن کود سولفات پتاسیم بوده است.
وی با بیان اینکه کاهش حاصل خیزی خاک در زمینهای کشاورزی و باغی از دلایل استفاده از کودهای شیمیایی است گفت: باغداران میتوانند با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی و ثبت نام در سامانه پایش کود، نسبت به تهیه کودهای مورد نیاز خود اقدام کنند.
مدیر جهاد کشاورزی نی ریز با درخواست از باغداران افزود: برای کسب راهنماییهای لازم در بخش کشاورزی و تغذیه باغها به کارشناسان پهنه مراکز جهاد کشاورزی یا مدیریت این شهرستان مراجعه کنند.
شهرستان نی ریز در شرق فارس و در فاصله ۲۲۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.