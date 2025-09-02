پخش زنده
امروز: -
اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته دوم لیگ دسته اول فوتبال مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران به شرح زیر است:
*چهارشنبه ۱۲ شهریور
هوادار تهران – مس بابک
میلاد کهزادی – هیمن نوربخش – مصطفی بابایی – بهزاد بارانی
ناظر: مهرداد ذهبی
پالایش بندرعباس – داماشیان گیلان
پوریا افشاریان – رضا احمدی – وحید هلیرودی – امیرحسین یزدانی
ناظر: عبدالرسول استادزاده
نفت آبادان – سایپا
حامد سیری – فرزاد ایمانی نژاد – غلامرضا محمدی – امیرحمزه موسوی
ناظر: سعادت الله باغبانی
پارس جم – نساجی مازندران
علی سام – سجاد نجفی نژآد – علی فرزانمنش – مهدی انصارنژآد
ناظر: صفدر احمدی
*پنجشنبه ۱۳ شهریور
شهرداری نوشهر – شناورسازی قشم
بهمن ممشلی – احد طوسی – امیرعلی اورسجی – رضا براتی
ناظر: حسین خانبان
آریو اسلامشهر – مس سونگون
میلاد رحیم دشتی – امین اسکندری – سامان قلاوند – محمدمهدی جعفری
ناظر: محسن فریمانی
فرد البرز – نفت گچساران
میثم عباسپور – یاسر عباسی – پویان خشنود – محمدرضا دلاوری
ناظر: فرشید افشار
مس کرمان – نیروی زمینی
غلامرضا ادیبی – علی رعیت – سجاد ایرانپور – امیر آرمند
ناظر: محمدرضا امینی
نود ارومیه – بعثت کرمانشاه
مصطفی بینش – سامان سحاب منش – مجتبی قاسمی – امید جمشیدی
ناظر: بابک وسیله بر