*چهارشنبه ۱۲ شهریور

هوادار تهران – مس بابک

میلاد کهزادی – هیمن نوربخش – مصطفی بابایی – بهزاد بارانی

ناظر: مهرداد ذهبی

پالایش بندرعباس – داماشیان گیلان

پوریا افشاریان – رضا احمدی – وحید هلیرودی – امیرحسین یزدانی

ناظر: عبدالرسول استادزاده

نفت آبادان – سایپا

حامد سیری – فرزاد ایمانی نژاد – غلامرضا محمدی – امیرحمزه موسوی

ناظر: سعادت الله باغبانی

پارس جم – نساجی مازندران

علی سام – سجاد نجفی نژآد – علی فرزانمنش – مهدی انصارنژآد

ناظر: صفدر احمدی

*پنجشنبه ۱۳ شهریور

شهرداری نوشهر – شناورسازی قشم

بهمن ممشلی – احد طوسی – امیرعلی اورسجی – رضا براتی

ناظر: حسین خانبان

آریو اسلامشهر – مس سونگون

میلاد رحیم دشتی – امین اسکندری – سامان قلاوند – محمدمهدی جعفری

ناظر: محسن فریمانی

فرد البرز – نفت گچساران

میثم عباسپور – یاسر عباسی – پویان خشنود – محمدرضا دلاوری

ناظر: فرشید افشار

مس کرمان – نیروی زمینی

غلامرضا ادیبی – علی رعیت – سجاد ایرانپور – امیر آرمند

ناظر: محمدرضا امینی

نود ارومیه – بعثت کرمانشاه

مصطفی بینش – سامان سحاب منش – مجتبی قاسمی – امید جمشیدی

ناظر: بابک وسیله بر