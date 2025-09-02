به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرامرز دائی چین سطح باغ‌های انجیر اندیکا را حدود ۶۰ هکتار عنوان کرد و گفت: حدود ۳۰۰ تن محصول برداشت و روانه بازار شد و عملیات برداشت این محصول به پایان رسید.

وی افزود: خشکسالی و کم شدن آب چشمه‌ها و چاه‌ها یکی از چالش‌ها و مشکلاتی بوده که امسال باغداران با آن مواجه شدند و یکی از عوامل کاهش محصول در باغات اندیکا بوده است.

دائی چین با بیان اینکه ارقام انجیر کشت شده در اندیکا انجیر محلی زرد است، اظهار داشت: تلاش بر این است جهت توسعه باغات جدید انجیر از قلمه ارقام محلی به دلیل سازگاری و مطابقت آنها با شرایط آب و هوایی شهرستان استفاده شود.

مدیر جهاد کشاورزی اندیکا بیان کرد: میوه برداشت شده به دو شکل تازه خوری و خشک شده مصرف می‌شود و از کیفیت فوق العاده‌ای برخوردار است و به بازار‌های محلی و شهرستان‌ها و استان‌های همجوار ارسال می‌گردد.