دریافت رسید انتخاب رشته از سامانه سازمان سنجش از نکات مهمی است که باید به آن توجه کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، رضا محمدی، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در برنامه روی خط خبر شبکه خبر گفت: دریافت رسید پانزده رقمی انتخاب رشته از سامانه سازمان سنجش از نکات مهمی است که قبل از انتخاب رشته اصلی در سامانه سازمان سنجش باید به آن توجه کرد.

رضا محمدی افزود: داوطلبان پیش نویس فرم انتخاب رشته را از انتهای دفترچه راهنمای انتخاب رشته جدا کرده و ۱۵۰ کد رشته را با مشورت خانواده وارد و نهایی کنند و سپس انتخاب رشته اصلی را در درگاه اینترنتی سازمان سنجش انجام دهند.

وی گفت:داوطلبان به هیچ عنوان اطلاعات خود را در اختیار کسی قرار ندهند.