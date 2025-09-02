رضوان حکیمزاده، معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش شامگاه دوشنبه با استقبال مدیرکل آموزش و پرورش استان، معاونان آموزش ابتدایی و متوسطه و رئیس اداره آموزش و پرورش عشایر وارد یاسوج شد.
