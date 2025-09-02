به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛مدیرعامل گروه صنعتی ایران ترانسفو در آیین افتتاح این ایستگاه گفت: ایستگاه شارژ خودروی برقی در راستای اجرای مسئولیت‌های اجتماعی اجرا شده است و راه اندازی آن یکی از عوامل مهم توسعه زیرساختی خودرو‌های برقی به شمار می‌رود.

مهدی صادقی اظهار داشت: در جهان امروز که آلودگی‌ها و گاز‌های گلخانه‌ای هر لحظه محیط زیست را به خطر نابودی نزدیک‌تر می‌کنند، پیشرفت فناوری به سمت تلاش برای ساختن زمینی پایدارتر و سبزتر پیش می‌رود و تمام تولیدکنندگان سعی دارند تا با ارائه محصولاتی سازگار با محیط زیست بتوانند به نوعی به این دغدغه مهم پاسخ دهند.

وی خاطرنشان کرد: کاهش آلودگی هوا و حفظ محیط زیست یکی از بزرگترین مزایای خودرو‌های برقی است و این خودرو‌ها به دلیل استفاده از انرژی الکتریکی به جای سوخت‌های فسیلی مانند بنزین یا گازوئیل، هیچ‌گونه آلاینده‌ای در حین رانندگی تولید نمی‌کنند.

صادقی گفت: گروه صنعتی ایران ترانسفو با در نظر گرفتن مسئولیت مهم اجتماعی تصمیم به احداث نخستین ایستگاه شارژ خودروی برقی در سطح استان زنجان گرفت.

وی تصریح کرد: از آنجایی که زنجان در شاه‌راه ارتباطی بین پایتخت و مرکز کشور با منطقه شمالغرب است قطعا وجود همچین ایستگاهی به توسعه زیرساخت‌های خودرو‌های برقی کمک می‌کند.

مدیر توسعه موسسه تحقیقات ایران ترانسفو نیز در تشریح این پروژه، با اشاره به اهمیت تبدیل برق شهری به سوخت مورد استفاده خودرو‌های برقی، گفت: توسعه زیرساخت‌های شارژ برای خودرو‌های برقی، به خصوص برای سفر‌های طولانی، از اولویت‌های اصلی است و این ایستگاه‌ها نقش حیاتی در تسهیل استفاده از این فناوری پاک ایفا می‌کنند.

اشکان تیموری با بیان اینکه انتخاب مکان مناسب برای نصب این ایستگاه‌ها با هدف رفاه حال همشهریان و مسافرین، به ویژه در مسیر‌های پرتردد مانند تهران به تبریز، از اهمیت بالایی برخوردار است، خاطرنشان کرد: در طول فرآیند مطالعه، تماس‌های متعددی از سوی هموطنان از شهر‌های مختلف برای اطلاع از زمان احداث این شارژر‌ها دریافت کرده‌ایم که نشان‌دهنده استقبال و نیاز جامعه به این زیرساخت‌هاست.

وی با تاکید بر ویژگی‌های فنی این ایستگاه‌ها، تصریح کرد: این ایستگاه‌ها از نوع شارژ سریع (فست شارژ) با توان ۱۲۰ کیلووات هستند که در حال حاضر پرتوان‌ترین شارژر‌های موجود در کشور محسوب می‌شوند.

تیموری یادآور شد: این قابلیت امکان شارژ کامل باتری خودرو‌های برقی را در کمتر از یک ساعت فراهم می‌آورد که هم برای شهروندان استان زنجان و هم برای مسافرانی که مسیر‌های مختلف را طی می‌کنند، بسیار حائز اهمیت است.