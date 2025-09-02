نرخ رشد جمعیت آران و بیدگل از ۲.۱ درصد به ۱.۵ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار آران و بیدگل در جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شهرستان با اشاره به کاهش نرخ رشد جمعیت، جوانی جمعیت را فرصتی راهبردی برای آینده کشور خواند و بر لزوم سیاست‌گذاری منسجم و اقدامات فرهنگی در این حوزه تأکید کرد.

علی‌محمد یوسفیان با ارج نهادن به سیاست‌های کلی نظام و تأکید رهبرمعظم انقلاب گفت: فرزندآوری علاوه بر اثرات اقتصادی، در پیشرفت علمی و فعالیت‌های اجتماعی نیز نقش مهمی دارد و نیازمند اقدام‌های ساختاری است.

وی همچنین از فعالیت بانک‌های عامل برای حمایت از خانواده‌ها خبر دادو افزود: بر اساس گزارش ارائه‌شده، بانک‌ها در چهار ماهه امسال با تشکیل ۲۳۷ پرونده حدود ۱۸۶ میلیارد و ۵۴۶ میلیون ریال تسهیلات مرتبط با فرزندآوری پرداخت کرده‌اند.

در این جلسه، مسئولان از پیگیری برای واگذاری زمین و الحاق زمین به شهر‌ها خبر دادند و ابراز امیدواری کردند با تلاش همگانی اهداف قانون جوانی جمعیت در شهرستان محقق شود.