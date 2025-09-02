پخش زنده
رئیس پلیس راه گیلان از توقیف یک دستگاه خودروی سواری سمند به دلیل دستکاری در ارقام پلاک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ جاور صفاری با اشاره به اینکه ماموران گشت نامحسوس پلیس راه استان در محور آزادراه رشت ـ قزوین به یک دستگاه خودروی سمند به علت ارتکاب تخلفات حادثهساز دستور توقف دادند گفت: در بررسیها مشخص شد راننده این خودرو برای فرار از قانون، اقدام به دستکاری در ارقام پلاک کرده است که بلافاصله خودرو به پارکینگ منتقل و راننده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.
وی با بیان اینکه دستکاری پلاک خودرو برابر ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب میشود، خاطرنشان کرد: این اقدام میتواند برای فرد متخلف، مجازات حبس از شش ماه تا یک سال بر اساس نظر مقام قضائی به همراه داشته باشد.
رئیس پلیس راه گیلان گفت: پلیس راه با بهرهگیری از تجهیزات الکترونیکی و سامانههای هوشمند این گونه تخلفات را شناسایی و با متخلفان برابر قانون برخورد میکند.