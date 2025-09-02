فرمانده انتظامی جویبار از کشف ۲۶ دستگاه ماینر غیرمجاز در یک کارگاه تولیدی و منزل مسکونی خبر داد و گفت: ارزش این تجهیزات ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ عبداله اکبری فرمانده انتظامی شهرستان جویبار گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت غیر مجاز استخراج ارز دیجیتال در سطح شهرستان جویبار، بلافاصله موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی و شناسایی یک منزل مسکونی و کارگاه تولیدی، ماموران با هماهنگی قضائی و سازمان تعزیرات حکومتی و همکاری نماینده شرکت توزیع برق به آدرس اعلامی اعزام و در بازدید از کارگاه تولیدی ۲۲ دستگاه ماینر و منزل مسکونی ۴ ماینر غیرمجاز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی جویبار گفت: برابر اعلام کارشناسان ارزش ریالی ماینر‌های مکشوفه ۲۰ میلیارد ریال برآورد شد که در این خصوص ۲ متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ اکبری در پایان از شهروندان درخواست، هرگونه اطلاعات و اخبار در خصوص استخراج ارز دیجیتال را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.