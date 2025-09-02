به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،نیکو رییس شبکه بهداشت و درمان آباده گفت: با هدف پاسداشت مقام پزشکان و داروسازان، برنامه تجلیل از پاسداران عرصه سلامت در تیمچه تاریخی صرافیان این شهرستان برگزار شد.

همچنین احمدی رییس سازمان نظام پزشکی شهرستان آباده با بیان اینکه بیش از ۱۵۰ عضو فعال در این سازمان فعالیت دارند افزود: برنامه‌ای با عنوان تجلیل از خدمات ۴۵ ساله دکتر سیدمجتبی میرعظیمی به عنوان چهره ماندگار چشم پزشکی آباده برگزار و با اهدای لوح سپاس از این پیشکسوت تجلیل شد.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.