هوای خرمشهر با ۱۳۵ و آبادان با ۱۱۷ میکروگرم بر متر مکعب برای گروه های حساس ناسالم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در دشت آزادگان ۱۴۸، دزفول ۱۳۹، خرمشهر ۱۳۵، بهبهان ۱۳۳، هندیجان ۱۲۱، رامهرمز ۱۱۹، اندیمشک ۱۱۸، آبادان و ماهشهر ۱۱۷، شوش ۱۱۲ AQI را نشان میدهد که گویای وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس است.
شاخص کیفی هوا در هویزه روی عدد ۱۷۷، اهواز ۱۶۲ و امیدیه ۱۵۳ AQI قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروههای سنی است.
افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایطی که هوا " ناسالم" است، باید از فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این گونه فعالیتها را کاهش دهند.
براساس طبقهبندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروهها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.
استان خوزستان ۲۶ ایستگاه پایش کیفی هوا دارد.