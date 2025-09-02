به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ اکبر اسدی معاون قضائی رئیس کل دادگستری و معاون حل اختلاف استان آذربایجان غربی در این خصوص گفت: از آغاز اجرای پویش، «به عشق امام حسین علیه السلام میبخشم» از اول محرم تا پایان پویش یعنی اربعین حسینی، تعداد ۱۵۰ فقره پرونده اختلاف در اجرای این پویش فرهنگی و صلحی در حوزه قضایی نقده منجر به مصالحه شد که تعداد ۱۲۶ فقره از آنها با تلاش اعضا و کارکنان شعب شورا‌های حل اختلاف و تعداد ۲۴ فقره نیز با تلاش و میانجیگری صلحیاران این حوزه قضایی صورت پذیرفت.