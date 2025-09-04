به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، احسان بینا افزود: برای توسعه مزارع خورشیدی ، تاکنون ۵۰ میلیاردتومان تسهیلات یارانه‌ای به متقاضیانی که در سامانه ساتبا درخواست داده بودند پرداخت شده است.

وی گفت: برای هر یک مگاوات برقی که در مزارع خورشیدی تولید شود ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت میشود و تاکنون ۲۰ مورد تقاضا برای دریافت تسهیلات به صندوق کارآفرینی امید استان رسیده است.

بینا افزود: همچنین برای دوگانه سوز شدن نانوایی‌های استان هم امسال ۴۰ فقره تسهیلات یارانه‌ای برای خرید موتور برق و تجهیزات دوگانه سوز شدن به میزان ۵ میلیارد تومان در استان پرداخت شد.

مدیر عامل صندوق کار آفرینی امید استان همچنین خاطرنشان کرد: در قالب پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ نهضت احیا و سابتا از سال گذشته تاکنون بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از اعتبارات سال ۱۴۰۲ در استان پرداخت شد.

وی گفت: از سال گذشته تاکنون با پرداخت تسهیلات اشتغالزایی تاکنون زمینه اشتغال بیش از یک هزار نفر در استان فراهم شده است.