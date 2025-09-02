به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، فرماندار سنندج گفت: امسال ۶۱۰ میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های عمرانی در این شهرستان اختصاص یافته است.

غریب سجادی افزود: جدا از این اعتبار ذکر شده، ۱۳۰ میلیارد تومان هم امسال برای طرح‌های آبرسانی در شهرستان سنندج اختصاص یافت.

سجادی گفت: کمیته برنامه‌ریزی شهرستان ۱۰۰ میلیارد تومان برای مدرسه سازی و ۱۳۵ میلیارد تومان برای طرح‌های راهداری اختصاص داده است.

فرماندار سنندج یادآور شد: ۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای طرح‌های شهرداری و ۱۲ میلیارد تومان نیز برای بهسازی محوطه شهرک صنعتی سنندج در نظر گرفته است.

سجادی به مشکل کم آبی در شهرستان سنندج اشاره کرد و گفت: از ۱۹۲ روستای شهرستان، ۱۲۰ روستا با تنش آبی مواجه هستند که تلاش ما رفع این مشکل، براساس اولویت است.