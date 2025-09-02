معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش گیلان از راه اندازی ۶۵ پایگاه انتخاب رشته برای ارائه خدمات مشاوره‌ای به دانش آموزان داوطلب آزمون سراسری در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ جمیل عباسی غریب گفت: برای ارائه خدمات مشاوره‌ای به داوطلبان کنکور سراسری، ۶۵ پایگاه انتخاب رشته دانشگاهی در مناطق مختلف گیلان دایر شده است تا دانش‌آموزان داوطلب آزمون سراسری بتوانند به راحتی از خدمات آن‌ها بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه انتخاب رشته دانشگاهی با در نظرگرفتن استعداد و آینده شغلی و تحصیلی دانش آموزان امری ضروری است، افزود: این پایگاه‌ها که وابسته به اداره کل آموزش و پرورش گیلان است تا نیمه شهریور به دانش آموزان خدمات رسانی خواهند کرد.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش گیلان گفت: در این مراکز، خدمات تخصصی مشاوره‌ای با هزینه‌های منطقی و مقرون به صرفه به داوطلبان ارائه می‌شود تا هیچ خانواده‌ای به دلیل مشکلات مالی، از دریافت مشاوره صحیح محروم نشود.

جمیل عباسی غریب افزود: مشاوران این پایگاه‌های انتخاب رشته از نیرو‌های آموزش و پرورش هستند که علاوه بر سال‌ها تجربه عملی در زمینه انتخاب رشته کنکور، امسال دوره‌های بازآموزی و دانش‌افزایی وزارتخانه را هم گذرانده‌اند.

وی از خانواده‌ها خواست از مراجعه به مراکز و موسسات غیررسمی مشاوره خودداری کنند، زیرا علاوه بر پرداخت هزینه‌های بالا، چنانچه مشاوره و راهنمایی غیرتخصصی به دانشن آموزان ارائه شود، به سمت رشته‌هایی هدایت می‌شوند که هیچ تناسبی با توانایی و آینده شغلی آن‌ها ندارد.

گیلان حدود ۳۸۰ هزار دانش‌آموز دارد که در بیش از ۴ هزار واحد آموزشی تحصیل می‌کنند.