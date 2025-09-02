کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم، وضعیت جوی امروز و دو روز آینده این استان را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مرتضی صبوری، گفت: «آسمان استان قم امروز صاف است و در برخی ساعات شاهد وزش باد و وقوع غبار محلی خواهیم بود که می‌تواند کاهش کیفیت هوا را به همراه داشته باشد.»

وی درباره وضعیت هوای فردا نیز اظهار داشت: «فردا نیز آسمان صاف پیش‌بینی می‌شود و همانند امروز، در برخی ساعات وزش باد و غبار محلی محتمل است.»

کارشناس هواشناسی استان قم افزود: «برای پس‌فردا آسمان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و غبار محلی ادامه خواهد داشت.»

صبوری تاکید کرد که با توجه به وزش باد و وجود غبار محلی، توصیه می‌شود افراد حساس و بیماران تنفسی از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

وی کمینه دمای هوای صبح امروز قم را ۱۸ سانتیگراد بالای صفر اعلام کرد و گفت: بیشینه دمای امروز هم در گرمترین ساعت روز به ۳۹ درجه سانتیگراد خواهد رسید.

کارشناس هواشناسی افزود: فردا کمینه دما یک درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت و بیشینه دما هم بدون تغییر خواهد بود.