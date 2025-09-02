به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در ادامه مسابقات لیگ نخبگان چرام چهار دیدار در ورزشگاه تختی چرام برگزار ، چهار تیم راه یافته به مرحله نیمه نهایی این مسابقات مشخص شدند.

در این چهار دیدار تیم عقاب یک بر صفر تیم پاسارگارد را شکست داد، تیم ملوان با نتیجه ۲ بر یک از سدتیم اتحاد زاگرس گذشت، شاهین دم دره در ضربات پنالتی پنج بر ۳ بایار نوین را مغلوب کرد و همچنین تیم پیام بایار با نتیجه ۲ بر ۱ بلولط زاگرس را مغلوب کرد.

تیم‌های عقاب، پیام بایار، شاهین دم دره و ملوان به مرحله یک چهار نهایی این مسابقات راه یافتند.