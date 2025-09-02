حجت الاسلام موحدی آزاد گفت: قوه قضائیه در کنار دولت و بخش خصوصی قرار داد و از فعالان عرصه تولید حمایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام محمد موحدی آزاد در نشست هم اندیشی با مدیران عامل شرکت‌های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر افزود: امروز هیچ قاضی و یا دادستانی حق ندارد واحد تولیدی را توقیف کند.

وی با اشاره به اینکه در کشورمان دارای ظرفیت‌ها و امکانات بی نظیر در بخش‌های مختلف است، ادامه داد: مردم ما علاقمند به تولیدات داخلی هستند و دستگاه قضایی از صنعتگران و تولید کنندگان داخلی کشورمان حمایت می‌کند.

دادستان کل کشور بیان کرد: نیرو‌های بومی و توانمندی در بخش صنعت و تولیدی کشورمان حضور دارند و استقبال کشور‌های خارجی از نیرو‌های تحصیل کرده ما نشان از توانمندی مردم ایران است.

حجت الاسلام موحدی آزاد خاطر نشان کرد: در صنایع کشورمان از بخش تولید تا مدیریت همه بومی و داخلی می‌باشد و به همین دلیل دلیل کشور ما از در بسیاری از موارد صنعتی و اقتصادی مستقل است.

وی با تجلیل از حماسه ملت ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه شاهد همکاری بی نظیر میان واحد‌های امنیتی و قضایی و تولیدی بودیم به همین جهت در تامین اقلام مورد نیاز مردم کمبودی احساس نشد که نشانه یک مدیریت همسو بود و موجب خنثی شدن توطئه دشمنان شد.

دادستان کل کشوربا اشاره به مطالبات صنعتگران و تولید کنندگان افزود: تمامی این موضوعات در دستگاه قضایی پیگیری می‌شود و تمامی دادستان‌ها در جهت رفع مشکلات تولیدگران تلاش می‌کنند.