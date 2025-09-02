پخش زنده
طرحهای نیمه تمام ورزشی بیضا تا پایان سال مالی ۱۴۰۴ تکمیل و به بهره برداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،خداجو مدیر کل ورزش و جوانان فارس گفت: در تلاش هستیم تا طرحهای نیمه تمام ورزشی بیضا با همکاری نماینده مردم بیضا و سپیدان در مجلس شورای اسلامی و فرماندار این شهرستان تا پایان سال مالی ۱۴۰۴ به بهره برداری برسد.
همچنین خلیلی رییس اداره ورزش و جوانان بیضا افزود: این طرحها شامل سالن چند منظوره ورزشی شهید مدافع حرم شهیدقدرت الله عبودی روستای شیخ عبود، سالن چندمنظوره مجموعه ورزشی شهدای دهستان کوشکهزار، زمین فوتبال بزرگ مجموعه ورزشی شهدای این شهرستان، زمین چمن فوتسال محله پشت باغ و سالن چندمنظوره مجموعه ورزشی شهدای بانش از طرحهایی است که تکمیل نشده است.
اکبرپور نماینده مردم شهرستانهای بیضا و سپیدان در مجلس شورای اسلامی گفت: علاوه بر تخصیص اعتبار در کمیته برنامه ریزی بیضا، قرار است از محل منابع در اختیار نماینده، وزارت خانههای نفت، ورزش و جوانان نیز اعتباراتی برای تکمیل این طرحها تامین شود تا در کمترین زمان ممکن افتتاح شوند.
شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.