



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، به گفته مدیر کل نوسازی تجهیز و توسعه مدارس فارس این تجهزات شامل میز ، صندلی ، کامپیوتر ، وسایل گرمایشی ، سرمایشی ، دستگاه تکثیر و کیت‌های آموزشی با اعتبار ۳ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی تامین شده است.

سینایی افزود : این تجهیزات با پشتیبانی ارتش در تامین ۳۰ تریلی و ۲۰ وانت به مدارس هدف ارسال شد .

به گفته وی ۶۰ درصد این تجهیزات به مدارس روستایی و مناطق محروم ارسال شده است .

قرار است تا پایان شهریور محموله دیگری از این تجهیزات به مدارس استان ارسال شود.