برنامه های «نمایش فرهنگ» ، از موسیقی کودک تا موسیقی اقوام در «نیستان» ، «شب‌های فرهنگ» با نگاهی به شگرفی نظم در ادبیات فارسی و«مستند فرهنگ» از رادیو فرهنگ شنیدنی می شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «نمایش فرهنگ»، شنبه یازدهم شهریور ساعت ۲۳:۰۰، با روایت پایداری و ایستادگی مردم ایران در جنگ جهانی اول و مقاومت مردمان جنوب در برابر تهاجم انگلیس و عنوان مرزداران دریای پارس از رادیو‌فرهنگ پخش می‌شود.

در این نمایش شنیدنی، مخاطبان با گوشه‌ای کمتر روایت‌شده از تاریخ معاصر ایران آشنا می‌شوند؛ دورانی که مرزداران و دلیران ایرانی، از شمال تا جنوب، در برابر زیاده‌خواهی و چپاول نیرو‌های خارجی ایستادند.

ماجرای مردم جنوب کشور در رویارویی با تهاجم ارتش بریتانیا، نمونه‌ای روشن از اتحاد ملی و دفاع جانانه از خاک میهن است.

این اثر نمایشی ، با بهره‌گیری از مستندات تاریخی و فضاسازی هنری، زندگی و مبارزات مردمانی را بازآفرینی می‌کند که حافظان حقیقی مرز‌های دریای پارس بودند و با جانفشانی خود، برگ زرینی در کارنامه مقاومت ایران ثبت کردند.

موضوع این نمایش که امشب از رادیو فرهنگ پخش می‌شود پایداری و ایستادگی مردم ایران در زمان جنگ جهانی یکم در برابر چپاولگران خارجی و نیز مردم جنوب دربرابر تهاجم انگلیس است.

برنامه «نیستان»

برنامه «نیستان» سه شنبه یازدهم شهریور با بخش‌های مختلف مرتبط با موسیقی از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

در این برنامه بخش اول به پیانو نوازی مکتب ایرانی به کارشناسی محمدرضا امیر قاسمی نوازنده پیانو و مدرس اختصاص دارد و در بخش دوم مسعود نظر آهنگساز، نوازنده و پژوهشگر موسیقی کودک به موضوع موسیقی کودک می‌پردازد.

آشنایی با موسیقی ایران یکی دیگر از بخش‌های این برنامه است که نوشین پاسدار موسیقیدان، نوازنده و مدرس ساز عود درباره آن صحبت می‌کند و در ادامه صادق چراغی آهنگساز و پژوهشگر موسیقی اقوام به بررسی موسیقی اقوام و نواحی پرداخته و در مورد آن مطالبی را بیان می‌کند.

آواز و ادوات تحریری با غفار ذابح خواننده، مدرس و ردیف دان بخشی دیگر از «نیستان» است.

برنامه «نیستان» را به تهیه کنندگی یلدا احتشامی ساعت ۲۲ از رادیو فرهنگ بشنوید

برنامه«شب‌های فرهنگ»

برنامه «شب‌های فرهنگ» امشب یازدهم شهریور، ساعت ۲۱:۳۰ از گروه تولید و تأمین این شبکه پخش می‌شود و به سخنرانی استاد محمدصادق سجادی درباره ویژگی‌های شگرف نظم در ادبیات زبان فارسی اختصاص دارد.

در این برنامه، استاد محمدصادق سجادی ـ پژوهشگر برجسته زبان و ادبیات فارسی ـ با مروری بر تاریخ شکل‌گیری و گسترش شعر فارسی، به بررسی عناصر هنری و ساختاری این میراث جاودانه می‌پردازد.

او با بیان نمونه‌های شاخص از شاهکار‌های منظوم فارسی، توضیح می‌دهد که چگونه پیوند ظریف میان موسیقی واژه، تصویرسازی خیال‌انگیز و عمق اندیشه، شعری پدید آورده است که مخاطبانش را در هر زمان و مکانی جذب می‌کند.

در «شب‌های فرهنگ» ویژگی‌هایی از زبان و ادبیات فارسی که مایه شگفتی شرق‌شناسان و پژوهشگران ادبیات در سراسر جهان شده است بیان می‌شود.

در این برنامه به این نکته که ادب فارسی، از حماسه تا غزل و مثنوی ، نه تنها بیانگر اندیشه و احساس ایرانیان است، بلکه با قالب‌های منظم و اوزان موسیقایی خود، الگویی کم‌نظیر برای سایر فرهنگ‌ها فراهم آورده مورد توجه قرار گرفته است.

شرق‌شناسان مشهور نیز بار‌ها اذعان کرده‌اند که شعر فارسی به دلیل غنای معنایی، تنوع قالب‌ها و ظرافت زبانی، جایگاهی ویژه در میان ادبیات ملل دارد.

«شب‌های فرهنگ» هر شب با موضوعات گوناگون فرهنگی و هنری ساعت ۲۱:۳۰ از گروه‌تولید و تامین روی آنتن رادیو فرهنگ می‌رود و امشب، شنوندگان را به سفری شنیداری در جهان زیبایی‌شناسی شعر فارسی می‌برد.

برنامه «مستند فرهنگ»

زندگی شهید محمود کاوه در برنامه «مستند فرهنگ» سه شنبه یازدهم شهریورماه به مناسبت سالروز شهادتش از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

«مستند فرهنگ» که در برخی از قسمت‌ها به بررسی و تحقیق درباره فرماندهان دفاع مقدس پرداخته و مروری بر زندگی این سربازان اسلام و وطن دارد امروز در سالروز شهادت شهید محمود کاوه در این قسمت روایتگر سرگذشت این فرمانده شهید می‌شود.

در این مستند گفت‌و‌گو‌های انجام شده با همرزمان و آشنایان شهید کاوه پخش می‌شود.

شهید «محمود کاوه» یکی از فرماندهان سپاه پاسداران ایران در جنگ ایران و عراق بود که در ۲۲ سالگی به فرماندهی تیپ ۱۵۵ ویژه شهدا در غرب کشور منصوب شد. آزادسازی سد بوکان و جاده ٤٧ کیلومتری آن، آزادسازی جاده صائین‌دژ به تکاب، آزادسازی محور استراتژیک پیرانشهر به سردشت که به عنوان مرکزیت و نقطه ثقل عناصر منافقین به شمار می‌آمد و به انهدام مرکز رادیوئی آنها و فتح ارتفاعات مهم مرزی منطقه «آلواتان» و آزادسازی زندان «دوله‌تو» و کشته شدن بیش از ٧٥٠ نفر از این عناصر شد، از جمله نبرد‌های تهاجمی‌ای بود که توسط محمود کاوه و همرزمانش در تیپ ویژه شهدا طرح‌ریزی شده و به اجرا گذاشته شد.

محمود کاوه بنا به صلاح دید فرماندهی سپاه در ۲۹ تیر ۱۳۶۲ در تیپ ویژه شهدا مأموریت یافت تا در عملیات برون‌مرزی «والفجر ۲» که در منطقه حاج عمران انجام می‌گرفت، شرکت کند. در این عملیات، کاوه با هدایت قوی رزمندگان، اهداف از پیش تعیین شده تیپ از جمله «ارتفاعات ٢٥١٩» را با موفقیت به تصرف درآورد.

دلاور‌مردی‌های این شهید در کردستان شناخته شده است.

شهید کاوه سرانجام دهم شهریور ١٣۶۵، در عملیات کربلای ۲ به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

برنامه «مستند فرهنگ» ساعت ۱۹:۳۰ از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.