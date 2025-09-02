به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: پرونده قاچاق ۱۵۰ کیلوگرم پوشاک دست دوم خارجی به ارزش ۵۱۷ میلیون و ۳۸۱ هزار ریال در شعبه سوم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی بیرجند رسیدگی شد.

محدثی نژاد افزود: شعبه پس از بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک معتبر، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا‌های کشف شده متخلف را به پرداخت ۵۲۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته وی ماموران نیروی انتظامی بیرجند هنگام بازرسی خودرو‌های عبوری از یک دستگاه کامیون، محموله کالا قاچاق را کشف و پرونده این تخلف را برای بررسی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.