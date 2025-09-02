به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر علی‌فر در چهارمین نشست شورای آموزش و پرورش خوزستان که در استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: بعد از انقلاب اسلامی امسال برای اولین بار است که همزمان سه رتبه تک‌رقمی در کنکور سراسری در خوزستان کسب شده است.

وی افزود: هیچ موفقیتی اتفاقی نیست و قطعا دست‌های پشت پرده در این زمینه کمک کرده‌اند تا این موفقیت حاصل شود؛ ابتدا از این دانش‌آموزان و خانواده آنها و سپس از همکارانم در این زمینه تشکر می‌کنم.

علی‌فر ادامه داد: در ایران کمتر دولتی اولویت را تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش قرار داده، اما به همت دولت وفاق و آقای پزشکیان، توجه ویژه‌ای به این حوزه شده است. رئیس‌جمهور تحول را در سه نقطه فضا‌ها و نهضت توسعه فضا‌های آموزشی و بهسازی فضاها، تحول در نیروی انسانی و توانمندسازی نیرو‌ها و تحول در برنامه درسی و تولید محتوای جدید طبق علم روز، مطرح کرده است تا اقدامات بر این اساس انجام شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با قدردانی از حمایت‌های استاندار از حوزه آموزش و پرورش، بیان داشت: استاندار خوزستان در هفته دولت سه روز را به آموزش و پرورش اختصاص داد و شاهد امضای تفاهم‌نامه ساخت ۶۸ مدرسه با سپاه پاسداران بودیم که این کار‌ها نوید و امید بهتر برای آینده فرزندانمان است.

وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت مولدسازی برای داشتن فضا‌های بهتر آموزشی، تصریح کرد: باید برای بازگشایی مدارس در مهر از ظرفیت دیگر ارگان‌ها نیز استفاده شود.

علی‌فر با اشاره به برنامه‌ریزی برای بازگشایی مدارس، گفت: امسال در استان خوزستان یک‌میلیون و ۱۱۵ هزار دانش‌آموز داریم و ۷۴ هزار معلم در خدمت دانش‌آموزان خواهند بود.

وی ادامه داد: با اقدامات انجام‌شده و با استفاده از معلمان حق‌التدریس، بازنشستگان و سرباز معلمان، تلاش می‌شود مهر امسال در خوزستان کلاس بدون معلم نداشته باشیم و کمبود معلم رفع شود.

علی‌فر گفت: امسال در مرحله اول بیش‌از ۲۵۰۰ نفر در آزمون استخدامی آموزش و پرورش در خوزستان قبول شدند و حدود نیمی از این افراد به عنوان معلم جذب خواهند شد تا از اول مهر در کلاس‌های درس حضور داشته باشند.

وی با اشاره به کسب سه رتبه تک‌رقمی توسط دانش‌آموزان خوزستانی در کنکور امسال، بیان کرد: در آموزش و پرورش نباید برای همه مدرسه‌ها یک نسخه نوشت. مدرسه‌ها باید به چند دسته تقسیم شوند؛ در مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی به آموزش‌های تخصصی درسی نیاز نداریم و باید با روانشناسی کار شوند؛ بنابراین از روز اول کاری با مدیران این مدارس جلسه برگزار کردم و راهکار‌های عملی و پایگاه‌های مطالعاتی با ورژن‌های متفاوت را تعریف کردیم که نتیجه کار را مشاهده کردیم. معلمان ما سهمی دارند و مطمئنا آموزش و پرورش در این زمینه سهمی داشته است.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: یکی از اولویت‌های آموزش و پرورش در سال آینده، مدرسه‌محوری است و برای هر مدرسه، یک نسخه متفاوت خواهیم نوشت.

علی‌فر در خصوص این‌که آیا کنکور جزء شاخص‌های عملکردی آموزش و پرورش است یا خیر، تصریح کرد: کنکور شاخص ما نیست و شاخص اصلی، نمره‌های امتحانات نهایی هستند، اما از نتایج کنکور می‌توان به عنوان خروجی استفاده کرد. پیش‌بینی می‌شود و امیدواریم امسال نمره‌های امتحانات نهایی رشد داشته باشند.